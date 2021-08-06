Старикова вышла в 1/8 финала Олимпиады в спринте

Украинка Елена Старикова после четвертого места в кейрине претендует на медаль Олимпийских игр в Токио в спринте.

В квалификации Старикова показала 6-й результат (10,461), а затем в дуэлях на вылет последовательно выбила соперниц из Мексики и Новой Зеландии.

Любовь Басова в квалификации заняла 23-е место (10,981), но проиграла две дуэли подряд и досрочно завершила выступления на Олимпиаде.

Соревнования в спринте возобновляться в субботу, 7 августа. Решающие заезды Олимпийских игр пройдут 8 августа.

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