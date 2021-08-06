Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Старикова вышла в 1/8 финала Олимпиады в спринте
Еще один шанс Украины на медаль
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Елена Старикова после четвертого места в кейрине претендует на медаль Олимпийских игр в Токио в спринте.
В квалификации Старикова показала 6-й результат (10,461), а затем в дуэлях на вылет последовательно выбила соперниц из Мексики и Новой Зеландии.
Любовь Басова в квалификации заняла 23-е место (10,981), но проиграла две дуэли подряд и досрочно завершила выступления на Олимпиаде.
Соревнования в спринте возобновляться в субботу, 7 августа. Решающие заезды Олимпийских игр пройдут 8 августа.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Стали известны подробности травмы Попова - СМИ
- Лидер Шахтера пропустит до двух недель из-за травмы
- Луческу провели операцию по удалению кисты
- Финал Бех-Романчук, старт Беленюка и другие главные события вторника на Олимпиаде в Токио
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО