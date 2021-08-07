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Олимпиада 2020. Четверикова и Лузан: Заявка на золото в 2024 году, Китай - берегись
Комментарий украинок
НОК
Украинские каноисткы Людмила Лузан и Анастасия Четверикова прокомментировали
Людмила Лузан:
"Это командная работа. Мы друг другу помогаем, ведь делаем одно дело. Медаль - это невероятное счастье и я очень рада за нас с Настей. Мы так мечтали об Олимпиаде и столько лет к этому шли. И вот мы в двойке лучших. Это что-то нереальное, не могу в это поверить. Спасибо всем за поддержку".
Анастасия Четверикова:
"Посвящаю эту награду своему тренеру - Юрию Чебану. Он показал, что олимпийский пьедестал - реальный. И конечно, очень благодарна моей подруге по команде - Люде, без какой бы эта награда была невозможной. Это звоночек на "золото" в Париже. Китай пусть остерегается".
Напомним, что ранее Александр Хижняк
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