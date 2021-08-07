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Олимпиада 2020. Четверикова и Лузан: Заявка на золото в 2024 году, Китай - берегись

Олимпиада
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Комментарий украинок

Олимпиада 2020. Четверикова и Лузан: Заявка на золото в 2024 году, Китай - берегись

НОК

UA-Футбол
Новина українською

Украинские каноисткы Людмила Лузан и Анастасия Четверикова прокомментировали серебряные награды Олимпийских игр 2020 и рассказали о планах на будущее. Их слова цитирует официальный сайт НОК:

Людмила Лузан:

"Это командная работа. Мы друг другу помогаем, ведь делаем одно дело. Медаль - это невероятное счастье и я очень рада за нас с Настей. Мы так мечтали об Олимпиаде и столько лет к этому шли. И вот мы в двойке лучших. Это что-то нереальное, не могу в это поверить. Спасибо всем за поддержку".

Анастасия Четверикова:

"Посвящаю эту награду своему тренеру - Юрию Чебану. Он показал, что олимпийский пьедестал - реальный. И конечно, очень благодарна моей подруге по команде - Люде, без какой бы эта награда была невозможной. Это звоночек на "золото" в Париже. Китай пусть остерегается".

Напомним, что ранее Александр Хижняк прокомментировал поражение в финале ОИ 2020.

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В статье: Олимпиада-2020 Людмила Лузан Анастасия Четверикова
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