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10 главных рекордов Олимпиады в Токио. ВИДЕО
Легкая атлетика, плавание и многое другое
фото - diamondleague.com
Телеканал Eurosport представил десятку самых заметных рекордов Олимпийских игр в Токио.
Особняком в этом списке стоят достижения легкоатлетов Карстена Вархольма и Юлимар Рохас, которая побила мировой рекорд украинки Инессы Кравец в тройном прыжке.
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