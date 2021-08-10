10 главных рекордов Олимпиады в Токио. ВИДЕО

Телеканал Eurosport представил десятку самых заметных рекордов Олимпийских игр в Токио.

Особняком в этом списке стоят достижения легкоатлетов Карстена Вархольма и Юлимар Рохас, которая побила мировой рекорд украинки Инессы Кравец в тройном прыжке.

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