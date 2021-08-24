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Сегодня в Токио стартуют Паралимпийские игры
Украина в числе фаворитов
фото - voanews.com
В 14:00 по киевскому времени в Токио пройдет церемония открытия Паралимпийских игр. Прямую трансляцию открытия Паралимпиады покажет телеканал UA: Перший.
Флаг Украины на церемонии открытия Игр понесут пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.
Украину на Паралимпийских играх представят 143 спортсмена в 15 из 22 видов спорта (бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках).
Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.
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