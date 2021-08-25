Украина идет второй по количеству медалей на Паралимпиаде в Токио

На Паралимпийских играх в Токио завершен первый соревновательный день. Сегодня в столице Японии разыграли 24 комплекта медалей в плавании, фехтовании и велоспорте.

Первое золото в медальную копилку Украины положила новоиспеченная пятикратная чемпионка Паралимпийских игр пловчиха Елизавета Мерешко.

Украина на Паралимпиаде: все медали дня

Золото

Елизавета Мерешко (плавание)

Серебро

Антон Коль (плавание)

Артем Манько (фехтование)

Елена Федота (фехтование)

Максим Крипак (плавание)

Алексей Вирченко (плавание)

Бронза

Евгения Бреус (фехтование)

Анна Гонтарь (плавание)

Медальный зачет Паралимпиады после первого дня:

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