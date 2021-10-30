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Гордость нации: Крипак и Беленюк сделали общее фото
Ребята, заставившие страну плакать от счастья
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк и многократный паралимпийский чемпион по плаванию Максим Крипак сделали совместное фото. Соответствующий снимок первый разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Александр Усик
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