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Гордость нации: Крипак и Беленюк сделали общее фото

Олимпиада
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Ребята, заставившие страну плакать от счастья

Гордость нации: Крипак и Беленюк сделали общее фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк и многократный паралимпийский чемпион по плаванию Максим Крипак сделали совместное фото. Соответствующий снимок первый разместил на своей официальной странице в Instagram.

Гордость нации: Крипак и Беленюк сделали общее фото - изображение 1

Напомним, ранее Александр Усик рассказал о подготовке к реваншу из Джошуа.

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В статье: Жан Беленюк Максим Крипак
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