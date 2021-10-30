Гордость нации: Крипак и Беленюк сделали общее фото

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк и многократный паралимпийский чемпион по плаванию Максим Крипак сделали совместное фото. Соответствующий снимок первый разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Александр Усик рассказал о подготовке к реваншу из Джошуа.