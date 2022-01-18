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Сборная Украины по лыжным гонкам объявила состав на Олимпиаду 2022

Олимпиада
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Сборная Украины по лыжным гонкам объявила состав на Олимпиаду 2022

фото - AP Photo

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по лыжным гонкам объявила состав на Олимпийские игры 2022. Об этом сообщает Суспільне. Так, в ТОП-представителей украинской команды, которые репрезентуют нашу страну на главных соревнованиях четырехлетия вошли:

Мужчины: Алексей Красовский, Руслан Перехода

Женщины: Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская

Напомним, что Олимпийские игры начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля, их местом проведения станет столица Китая – город Пекин.

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В статье: Олимпиада-2022
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