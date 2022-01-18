Сборная Украины по лыжным гонкам объявила состав на Олимпиаду 2022

Сборная Украины по лыжным гонкам объявила состав на Олимпийские игры 2022. Об этом сообщает Суспільне. Так, в ТОП-представителей украинской команды, которые репрезентуют нашу страну на главных соревнованиях четырехлетия вошли:

Мужчины: Алексей Красовский, Руслан Перехода

Женщины: Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская

Напомним, что Олимпийские игры начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля, их местом проведения станет столица Китая – город Пекин.