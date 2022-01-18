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Сборная Украины по лыжным гонкам объявила состав на Олимпиаду 2022
Будем болеть
фото - AP Photo
Сборная Украины по лыжным гонкам объявила состав на Олимпийские игры 2022. Об этом сообщает Суспільне. Так, в ТОП-представителей украинской команды, которые репрезентуют нашу страну на главных соревнованиях четырехлетия вошли:
Мужчины: Алексей Красовский, Руслан Перехода
Женщины: Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская
Напомним, что Олимпийские игры начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля, их местом проведения станет столица Китая – город Пекин.
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