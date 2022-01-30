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Еще 23 участника Олимпиады сдали положительные тесты на коронавирус

Олимпиада
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Стабильно плохая ситуация с пандемией

Еще 23 участника Олимпиады сдали положительные тесты на коронавирус

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Организационный комитет Олимпийских игр 2022 года сообщает, что из 857 человек, прибывших в Пекин 29 января, 23 участника главных соревнований четырехлетия сдали положительные тесты на коронавирус.

Вчера этот показатель был несколько больше.

13 из них – члены национальных сборных, остальные 10 – лица, связанные с проведением Олимпиады.

Кроме них, еще 11 человек сдали положительные тесты во время ежедневного тестирования в "пузыре". Трое из них – члены национальных команд.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года начнутся уже 4 февраля в китайском Пекине.

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В статье: Олимпиада-2022
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