Еще 23 участника Олимпиады сдали положительные тесты на коронавирус

Организационный комитет Олимпийских игр 2022 года сообщает, что из 857 человек, прибывших в Пекин 29 января, 23 участника главных соревнований четырехлетия сдали положительные тесты на коронавирус.

Вчера этот показатель был несколько больше.

13 из них – члены национальных сборных, остальные 10 – лица, связанные с проведением Олимпиады.

Кроме них, еще 11 человек сдали положительные тесты во время ежедневного тестирования в "пузыре". Трое из них – члены национальных команд.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года начнутся уже 4 февраля в китайском Пекине.