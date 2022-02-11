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Вирер: Чувствовала, что теряю темп, но уже не чувствовала ног
Итальянская биатлонистка прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на Олимпийских играх
skisport.ru
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
"Мне удалось провести очень хорошую гонку, особенно её стрелковую часть. Повезло на лёжке: последняя мишень закрылась через секунду. Стойка получилась отличной, а после неё был долгий-долгий последний круг. Я очень сильно устала.
На последнем круге тренеры мне сообщали время. Чувствовала, что теряю темп, но ноги были очень тяжёлыми. У нас были очень хорошие лыжи, но если ты мёртв, то ты мёртв. Знала, что проигрываю, но уже не чувствовала своих ног. Это было очень тяжело. Но я выложилась без остатка и сейчас счастлива", - сказала Вирер после гонки.
Вирер, как и все призёры, не допустила промахов на двух огневых рубежах и заняла третье место, отстав от победительницы норвежки Марте Рёйселанд на 37,2 секунды.
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