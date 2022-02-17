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Украинская лыжница после проваленного допинг-теста объявила о завершении карьеры
Она уверяет, что ничего не принимала
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне Международное агентство тестирования (ITA) объявило о том, что украинская лыжница Валентина Каминская 10 февраля во время Олимпиады в Пекине сдала положительную допинг-пробу. В организме спортсменки обнаружили анаболический стероид и два стимулятора. Каминскую временно отстранили от соревнований на время разбирательств.
«Дорогие друзья! Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это все и что таким образом. Просто не верю. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли! Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена.
К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут «вышку» за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как.
Всем, кто сейчас рядом со мной на этом тяжелейшем жизненном этапе я очень благодарна! А у тех людей, которых коснется эта безумно неприятная история, искренне прошу прощения.
Берегите здоровье и будьте счастливы!», - написала Каминская в Instagram.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Валентина Каминская заняла 70-е место в спринте и стала 79-й в лыжной гонке на 10 километров.
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