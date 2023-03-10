Сейм Литвы принял резолюцию о недопуске россиян и белорусов в летние Олимпийские игры-2024

Сейм Литвы принял резолюцию о запрете участия спортсменов России и Беларуси в Олимпийских играх и других международных соревнованиях.

"Придерживаясь одного из основных принципов олимпизма, указанных в Олимпийской хартии, — стремиться к тому, чтобы спорт служил гармоничному развитию человечества, с целью содействия построению миролюбивого общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства, Сейм принял резолюцию, адресованную парламентам всех стран мира и предлагающую выразить своё чёткое и решительное несогласие с любыми предложениями, инициативами, проектами и любыми другими действиями, направленными на допуск российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в Олимпийских играх или любых других международных соревнованиях, в том числе с нейтральным флагом", — говорится в резолюции, опубликованной на сайте Сейма.

Сейм Литвы также предлагает исполкому Международного олимпийского комитета (МОК) продолжать призывать все международные спортивные федерации к недопуску россиян и белорусов на международные соревнования.