Беленюк: Пора решать, что делать украинцам на этапе отбора на Олимпиаду 2024

Украинский спортсмен, чемпион и серебряный призер Олимпийских игр, народный депутат Жан Беленюк призвал прийти к общему решению по участию украинцев в отборочных соревнованиях на Олимпиаду 2024. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Телеграмм:

"Тенденция ясна. В фехтовании начинается отборочный этап к Олимпиаде-2024, что указывает нам ответ на вопрос "Допустят ли россиян к Играм?".

Думаю, что другие международные федерации, чья политическая воля способствует допущению, будут скорее принимать решения в пользу допуска с "прецедентом фехтования".

Поэтому пора решать НОК/Минспорту, что делать украинским спортсменам на этапе отбора на Олимпиаду, где будут участвовать россияне и белорусы.

Выбрав бойкот отборочных соревнований, вопрос бойкота Олимпиады Украины просто становится неактуальным, потому что никто без лицензий туда просто не попадет" – написал Жан.