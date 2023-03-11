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Беленюк: Пора решать, что делать украинцам на этапе отбора на Олимпиаду 2024
Давно нужно решить
фото - olympics.com
Украинский спортсмен, чемпион и серебряный призер Олимпийских игр, народный депутат Жан Беленюк призвал прийти к общему решению по участию украинцев в отборочных соревнованиях на Олимпиаду 2024. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Телеграмм:
"Тенденция ясна. В фехтовании начинается отборочный этап к Олимпиаде-2024, что указывает нам ответ на вопрос "Допустят ли россиян к Играм?".
Думаю, что другие международные федерации, чья политическая воля способствует допущению, будут скорее принимать решения в пользу допуска с "прецедентом фехтования".
Поэтому пора решать НОК/Минспорту, что делать украинским спортсменам на этапе отбора на Олимпиаду, где будут участвовать россияне и белорусы.
Выбрав бойкот отборочных соревнований, вопрос бойкота Олимпиады Украины просто становится неактуальным, потому что никто без лицензий туда просто не попадет" – написал Жан.
Напомним, что ранее Гутцайт
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