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Беленюк: Пора решать, что делать украинцам на этапе отбора на Олимпиаду 2024

Олимпиада
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Давно нужно решить

Беленюк: Пора решать, что делать украинцам на этапе отбора на Олимпиаду 2024

фото - olympics.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, чемпион и серебряный призер Олимпийских игр, народный депутат Жан Беленюк призвал прийти к общему решению по участию украинцев в отборочных соревнованиях на Олимпиаду 2024. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Телеграмм:

"Тенденция ясна. В фехтовании начинается отборочный этап к Олимпиаде-2024, что указывает нам ответ на вопрос "Допустят ли россиян к Играм?".

Думаю, что другие международные федерации, чья политическая воля способствует допущению, будут скорее принимать решения в пользу допуска с "прецедентом фехтования".

Поэтому пора решать НОК/Минспорту, что делать украинским спортсменам на этапе отбора на Олимпиаду, где будут участвовать россияне и белорусы.

Выбрав бойкот отборочных соревнований, вопрос бойкота Олимпиады Украины просто становится неактуальным, потому что никто без лицензий туда просто не попадет" – написал Жан.

Напомним, что ранее Гутцайт рассказал о работе по недопущению россиян и белорусов к Олимпиаде.

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В статье: Жан Беленюк Олимпиада
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