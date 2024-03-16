Известно, в какой корзине будет сборная Украины при жеребьевке ОИ-2024. Будет действовать принцип географии

Летом состоятся Олимпийские Игры-2024. Там будет проведен, в частности, и футбольный турнир. Впервые в своей истории на турнире такого ранга будет представлена Украина. Она получила место на Олимпиаде как полуфиналист последнего чемпионата Европы U-21.

Всего Европа имела право делегировать четыре сборные, одна из которых вышла на Олимпийские игры-2024 автоматически как хозяин – Франция. Остальные три места определялись именно на ЧЕ-2023 U-21. Поскольку до полуфинала дошла Англия, которая не представлена на Олимпийских играх (там выступает Великобритания, футбольной сборной которой не существует, если речь не о домашних Олимпиадах), на олимпийский футбольный турнир 2024 вышли остальные три полуфиналиста.

Групповой этап мужского турнира ОИ-2024 состоится по классической схеме: четыре группы по четыре команды; по две команды из каждой группы выходят в плей-офф, далее – олимпийская система на выбывание. Уже 20-го марта состоится жеребьевка групповой стадии турнира.

Перед жеребьевкой организаторы сформировали четыре корзины посева, которые базируются на рейтинге команд. Этот рейтинг, в свою очередь, сформирован на основе выступлений сборных на предыдущих пяти Олимпийских играх (2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Также следует заметить, что перед жеребьевкой известны не все участники турнира. Еще нужно определить три сборные-участницы от Азии (отбор состоится с 15-го апреля по 3-е мая), а также победителя межконтинентального плей-офф между четвертой командой отбора в Азии и четвертой командой отбора в Африке (Гвинея).

В корзинах места команд, которые еще не отобрались, будут обозначены соответствующими аббревиатурами.

Поскольку Украина впервые вышла на Олимпийские игры, по рейтингу наша команда не могла претендовать на что-то большее, чем четвертая корзина.

Корзина 1. Франция, 1-е место отбора в Азии , 2-е место отбора в Азии , Аргентина .

Корзина 2. Испания, Новая Зеландия , Парагвай , Марокко .

Корзина 3. США , Египет , 3-е место отбора в Азии , Мали .

Корзина 4. Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель межконтинентального плей-офф.

Подчеркнутым обозначены потенциальные соперники Украины.

При жеребьевке будет применяться географический принцип: в одну группу может попасть лишь одна команда из той или иной Конфедерации.

Жеребьевка состоится 20-го марта 2024-го года.