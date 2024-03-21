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Украина обратилась в МОК и ITF в связи с допуском российских и белорусских теннисистов

Олимпиада
Обновлено

В письме указаны факты несоблюдения спортсменами нейтралитета

Украина обратилась в МОК и ITF в связи с допуском российских и белорусских теннисистов

НОК

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Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации тенниса Украины Сергей Лагур обратились к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и президенту Международной теннисной федерации (ITF) Дэвиду Гаггерти в связи с решением последней позволить российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле.

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В письме указывается, что правила нейтралитета МОК, первоначально опубликованные в марте 2023 года и обновленные в декабре 2023 года для Олимпийских игр в Париже 2024 года, явно указывают, что "команды атлетов с российским или белорусским паспортом не могут быть рассмотрены" и "не могут участвовать в Олимпийских играх Париж 2024". Это существенно для мандата МОК и МПК, согласно которому владельцы российских и белорусских паспортов могут соревноваться только как индивидуальные нейтральные спортсмены.

Кроме того, в письме приводятся факты поддержки российскими атлетами войны против Украины.

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Источник:
НОК
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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