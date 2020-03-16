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Федерация гандбола Украины остановила сезон

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Федерация гандбола Украины остановила сезон
Новина українською

16 марта в Украине официально приостановлен гандбольный сезон. Об этом сообщила пресс-служба ФГУ.

ФГУ приостановила все мужские и женские гандбольные турниры взрослых команд – Кубок Украины, чемпионаты Украины, Первую лигу, Высшую лигу и Суперлигу.

После возобновления сезона клубам мужской Суперлиги предложено после завершения второго этапа чемпионата Украины сразу сыграть матчи за золотые медали между первой и второй командами в таблице. Бронзу разыграют третья и четвертая команды таблицы

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В статье: гандбол
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