Федерация гандбола Украины остановила сезон

16 марта в Украине официально приостановлен гандбольный сезон. Об этом сообщила пресс-служба ФГУ.

ФГУ приостановила все мужские и женские гандбольные турниры взрослых команд – Кубок Украины, чемпионаты Украины, Первую лигу, Высшую лигу и Суперлигу.

После возобновления сезона клубам мужской Суперлиги предложено после завершения второго этапа чемпионата Украины сразу сыграть матчи за золотые медали между первой и второй командами в таблице. Бронзу разыграют третья и четвертая команды таблицы