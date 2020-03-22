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Двукратный призер Универсиады и обладатель Кубка мира по ходьбе попал в ужасную аварию
Нужна финансовая помощь
Украинский двукратный призер Универсиады 2013 и обладатель Кубка мира 2014 года по ходьбе Руслан Дмитренко попал в ДТП под Киевом.
Это произошло в Бориспольском районе столицы, когда между собой столкнулись два автомобиля (Renault и Lanos). Водители обоих транспортных средств госпитализированы.
Близкие и друзья спортсмена просят о помощи. Номер карточки жены: 5168 7450 1206 6970
Пожелаем Руслану скорейшего выздоровления !!!
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