Двукратный призер Универсиады и обладатель Кубка мира по ходьбе попал в ужасную аварию

Украинский двукратный призер Универсиады 2013 и обладатель Кубка мира 2014 года по ходьбе Руслан Дмитренко попал в ДТП под Киевом.

Это произошло в Бориспольском районе столицы, когда между собой столкнулись два автомобиля (Renault и Lanos). Водители обоих транспортных средств госпитализированы.

Близкие и друзья спортсмена просят о помощи. Номер карточки жены: 5168 7450 1206 6970

Пожелаем Руслану скорейшего выздоровления !!!