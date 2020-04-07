Харлан на карантине занялась рисованием

Из-за пандемии коронавируса Ольга Харлан находится на самоизоляции в Киеве.

"Полноценно фехтовать дома тяжело. Однако у меня появилось время на рисование. А тренируясь дома можно громко включать музыку.

Оставайтесь дома, как олимпийские спортсмены, чтобы сохранить свое здоровье и близких людей", – написала олимпийская чемпионка в Instagram.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ольга Харлан в январе стала чемпионкой Гран-при Монреаля.