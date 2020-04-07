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Харлан на карантине занялась рисованием

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Звезда украинского фехтования полезно проводит свободное время.

Харлан на карантине занялась рисованием
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса Ольга Харлан находится на самоизоляции в Киеве.

"Полноценно фехтовать дома тяжело. Однако у меня появилось время на рисование. А тренируясь дома можно громко включать музыку.

Оставайтесь дома, как олимпийские спортсмены, чтобы сохранить свое здоровье и близких людей", – написала олимпийская чемпионка в Instagram.

Повноцінно фехтувати вдома - важко. Проте в мене з‘явився час для малювання????????‍????. А тренуючись вдома можно гучно вмикати музику!????⠀ ⠀ ⠀ #Залишайтесьвдома, як олімпійські спортсмени, щоб зберегти своє здоров‘я та близьких людей???????? @visaua_official #staystrong @olympics ⠀ Fencing at home is difficult. However, I had time to draw????????‍????, and when training at home I could turn on the music loud????⠀ ⠀ #stayhome as Olympic athletes for your health and health of your loved ones????????

Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ольга Харлан в январе стала чемпионкой Гран-при Монреаля.

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В статье: Ольга Харлан коронавирус
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