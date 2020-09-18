Фантастический рекорд украинца Титаренко: сальто на 5 метров между двумя грузовиками в движении!

Три года назад украинский паркурист Александр Титаренко сенсационно выиграл мировой фриран-турнир Red Bull Art of Motion. А этом году он стал автором невероятного рекорда.

Tunnel flip – известный трюк, который пытаются изучить многие фрираннеры. Но как насчет того, чтобы выполнить трюк, перепрыгнув с одного автовоза на другой? А если они при этом будут двигаться? А расстояние прыжка составит более 5 метров?

Эту безумную идею и воплотил в жизнь украинский представитель Red Bull Александр Титаренко. А началось все с обычного дружеского соревнования. «Это была моя идея. У меня в Мариуполе есть друг, он пытается бить различные рекорды: забрасывать мяч в корзину с центра поля, и тому подобное. Это меня мотивировало. Я подумал: надо тоже поставить какой-то рекорд».

Сначала Александр планировал сделать стандартный tunnel flip с одной платформы на другую, но на максимальном расстоянии. Затем возникла идея с автобусами, и в конце концов их заменили большие грузовики. Первая попытка оказалась не только неудачной, но и привела к серьезной травме. «В первый раз я определял расстояние буквально на глаз. Из-за этого не рассчитал длину, не долетел и ударился коленом».

После прошлогодней травмы пришлось долго восстанавливаться. Но это лишь добавило мотивации для нового рекорда, который Титаренко успешно установил этим летом! Рекорд официально зафиксирован в Книге Рекордов Украины.

Тот самый уникальный прыжок Александра Титаренко между двумя грузовиками:

Главные параметры рекорда Александра Титаренко:

Скорость автовозов — 20-25 км/ч

Расстояние от одного автовоза до другого — 3,5 м

Общее расстояние прыжка (отрыв — приземление) — 5,2 м