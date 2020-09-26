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Сборная Украины по волейболу не допущена к финальной части Евро

Другие виды
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У игроков положительные тесты на COVID-19

Сборная Украины по волейболу не допущена к финальной части Евро
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по волейболу не допущена к розыгрышу финальной части Евро 2020 среди молодежных команд до 20 лет. Об этом сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Причина такого решения - положительные тесты на коронавирус у игроков национальной команды.

Прямая речь:

"Очевидно, что было принято непростое решение, но, учитывая то, что здоровье всех, кто связан с турниром, является главным приоритетом, не было другого выбора, кроме как придерживаться очень строгих протоколов, которые существуют, чтобы остановить дальнейшее распространение нового вируса. ЕКВ хочет поблагодарить местных организаторов, а также всех команд-участников за их понимание, сотрудничество и гибкость, которую они проявили во время этой досадной ситуации, желаем скорейшего выздоровления турецким и украинским игрокам" - говорится в сообщении.

Позже эту информацию подтвердил президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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