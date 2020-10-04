Спортивная гимнастика. Сборная Украины взяла шесть медалей в первый день этапа Кубка мира

Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала шесть медалей в первый день этапа Кубка мира в Сомбатхнее (Венгрия).

Так, призерами соревнований стали:

Опорный прыжок

2. Анастасия Мотаки - 13,775

3. Ангелина Радивилова - 13,625

Разновысокие брусья

1. Диана Варинська - 13,400

Вольные упражнения

3. Петр Пахнюк - 13,9000

Кольца

2. Игорь Радивилов - 13,800

3. Евгений Юденков - 13,750

Олег Верняев на этап Кубка мира в Венгрию не поехал.