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Спортивная гимнастика. Сборная Украины взяла шесть медалей в первый день этапа Кубка мира
Украинцы наковали металла
Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала шесть медалей в первый день этапа Кубка мира в Сомбатхнее (Венгрия).
Так, призерами соревнований стали:
Опорный прыжок
2. Анастасия Мотаки - 13,775
3. Ангелина Радивилова - 13,625
Разновысокие брусья
1. Диана Варинська - 13,400
Вольные упражнения
3. Петр Пахнюк - 13,9000
Кольца
2. Игорь Радивилов - 13,800
3. Евгений Юденков - 13,750
Олег Верняев на этап Кубка мира в Венгрию не поехал.
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