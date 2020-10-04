  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Спортивная гимнастика. Сборная Украины взяла шесть медалей в первый день этапа Кубка мира
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивная гимнастика. Сборная Украины взяла шесть медалей в первый день этапа Кубка мира

Другие виды
(5 голосов)

Украинцы наковали металла

Спортивная гимнастика. Сборная Украины взяла шесть медалей в первый день этапа Кубка мира
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала шесть медалей в первый день этапа Кубка мира в Сомбатхнее (Венгрия).

Так, призерами соревнований стали:

Опорный прыжок

2. Анастасия Мотаки - 13,775

3. Ангелина Радивилова - 13,625

Разновысокие брусья

1. Диана Варинська - 13,400

Вольные упражнения

3. Петр Пахнюк - 13,9000

Кольца

2. Игорь Радивилов - 13,800

3. Евгений Юденков - 13,750

Олег Верняев на этап Кубка мира в Венгрию не поехал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Радивилов Ангелина Радивилова сборная Украины по спортивной гимнастике Петр Пахнюк
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...