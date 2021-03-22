Гимн Украины в России. Рейзлин выиграл этап Кубка мира в Казани

Украинский шпажист Игорь Рейзлин неожиданно взял золото на этапе Кубка мира в Казани.

На полуфинальной стадии 37-летний Рейзлин прошел представителя Египта Ахмеда Эль-Сайеда (15:7), а в финале шокировал действующего чемпиона мира из Венгрии Гергея Шиклоши (15:11).

Финальный бой Игоря Рейзлина в Казани (начало на 1:42.55):

Игорь Рейзлин стал двукратным победителем этапов Кубка мира. Два года назад украинец взял золото в Берне.