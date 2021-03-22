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Гимн Украины в России. Рейзлин выиграл этап Кубка мира в Казани

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Когда победа особенно приятна

Гимн Украины в России. Рейзлин выиграл этап Кубка мира в Казани

фото - FIE

Новина українською

Украинский шпажист Игорь Рейзлин неожиданно взял золото на этапе Кубка мира в Казани.

На полуфинальной стадии 37-летний Рейзлин прошел представителя Египта Ахмеда Эль-Сайеда (15:7), а в финале шокировал действующего чемпиона мира из Венгрии Гергея Шиклоши (15:11).

Финальный бой Игоря Рейзлина в Казани (начало на 1:42.55):

Игорь Рейзлин стал двукратным победителем этапов Кубка мира. Два года назад украинец взял золото в Берне.

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В статье: Игорь Рейзлин сборная Украины по фехтованию Кубок мира по фехтованию
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