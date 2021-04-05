Победа в Москве. Украинка Конотоп – чемпионка Европы по тяжелой атлетике

Камила Конотоп на втором взрослом чемпионате Европы стала чемпионкой континента в весовой категории до 55 кг.

Конотоп суммарно зафиксировала над головой 208 кг, опередив в борьбе за золото Светлану Ершову из России (200 кг) и бельгийку Нину Стеркс (197 кг).

Конотоп стала лучшей на чемпионате Европы как по сумме двоеборья, так и в отдельных дисциплинах. В рывке украинка подняла штангу весом 95 кг, а в толчке показала 113 кг.

Попутно Конотоп на чемпионате Европы в Москве на 6 килограммов улучшила персональный рекорд.

Золото Камилы Конотоп стало для Украины первым в женской программе чемпионата Европы с 2016 года.