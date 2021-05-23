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Трагедия: 21 спортсмен погиб во время ультрамарафона в Китае

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Вечная память ...

Трагедия: 21 спортсмен погиб во время ультрамарафона в Китае

kuluarpohod.com

UA-Футбол
Новина українською

В северо-западной провинции Китая, городе Ганьсу произошла ужасная катастрофа. Во время прохождения 100-километрового ультрамарафона погиб 21 человек. Об этом сообщает издание Sina.

Во время горного марафона погода резко ухудшилась, начался ледяной дождь и град. Бегуны начали сообщать о переохлаждении, некоторые спортсмены пропали без вести. Местные власти направили на поиски пропавших команду из 700 спасателей, забег был остановлен.

Всего в ультрамарафоне участвовали 172 спортсмена. 151 участник был эвакуирован с дистанции, их состояние оценивается как стабильное. Спасатели нашли тела других бегунов.

Искренние соболезнования семьям всех погибших спортсменов!

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В статье: Китай
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Источник:
Sport.ua

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