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Трагедия: 21 спортсмен погиб во время ультрамарафона в Китае
Вечная память ...
kuluarpohod.com
В северо-западной провинции Китая, городе Ганьсу произошла ужасная катастрофа. Во время прохождения 100-километрового ультрамарафона погиб 21 человек. Об этом сообщает издание Sina.
Во время горного марафона погода резко ухудшилась, начался ледяной дождь и град. Бегуны начали сообщать о переохлаждении, некоторые спортсмены пропали без вести. Местные власти направили на поиски пропавших команду из 700 спасателей, забег был остановлен.
Всего в ультрамарафоне участвовали 172 спортсмена. 151 участник был эвакуирован с дистанции, их состояние оценивается как стабильное. Спасатели нашли тела других бегунов.
Искренние соболезнования семьям всех погибших спортсменов!
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