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Прометей сыграет с Витеосом в третьем раунде Лиги чемпионов
Теперь будут разыгрываться путевки в групповой этапа
Завершились все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по волейболу среди женщин.
Напомним, что СК "Прометей" по сумме двух матчей одолел словенский "Кальцит" 3:1 и 3:1.
Теперь в третьем и основном раунде квалификации, где будут разыгрываться путевки в групповой турнир, украинки сыграют со швейцарским клубом "Витеос" из города Невшатель.
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