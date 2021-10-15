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Прометей сыграет с Витеосом в третьем раунде Лиги чемпионов

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Теперь будут разыгрываться путевки в групповой этапа

Прометей сыграет с Витеосом в третьем раунде Лиги чемпионов

Новина українською

Завершились все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по волейболу среди женщин.

Напомним, что СК "Прометей" по сумме двух матчей одолел словенский "Кальцит" 3:1 и 3:1.

Теперь в третьем и основном раунде квалификации, где будут разыгрываться путевки в групповой турнир, украинки сыграют со швейцарским клубом "Витеос" из города Невшатель.

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В статье: ВК Прометей
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