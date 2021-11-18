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Украинка Серегина – в финале чемпионата мира по карате
Остался один шаг к золоту
фото - odessa.net.ua
Анита Серегина в весовой категории до 61 кг второй в истории Украины после Валерия Чеботаря пробилась в финал чемпионата мира по карате и превзошла собственное достижение пятилетней давности, когда на мировом первенстве 2016 года ей удалось завоевать бронзу.
Серегина в Дубае последовательно победила голландку Линн Шенн (1:0), представительницу Кипра Анте Стиляну (1:0), испанку Индиру Зунигу (1:1) и шведку Анну-Йоханну Нильссон (2:0), а в полуфинале по хантею вырвала победу над канадкой Хайей Джумаа.
Шанс стать первой в истории Украины чемпионкой мира по карате у Аниты Серегиной будет 20 ноября в поединке с олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы Йованой Прекович из Сербии.
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