Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИДЕ отстранила сборные России и Беларуси от турниров
Это фиаско
фото - mk.ru
Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) отстранил национальные команды России и Беларуси от участия в турнирах, проводимых под эгидой организации. Об этом сообщается на официальной странице ФИДЕ в "Твиттере".
"Думаю, решение, принятое ФИДЕ, является сбалансированным и справедливым. Мы следуем рекомендациям МОК и отстраняем российские и белорусские команды от всех турниров ФИДЕ. Однако мы считаем, что игроки из этих стран не должны лишаться возможности выступать в личных турнирах, хотя им придётся делать это под флагом ФИДЕ", — сказал генеральный директор организации Эмиль Сутовский.
При этом отмечается, что российские и белорусские шахматисты могут выступать в личных турнирах под флагом ФИДЕ.
Популярное сейчас
- Президент Украины присвоил звание Героя Украины шести военнослужащим
- Подоляк: Контрнаступление ВСУ кардинально меняет диспозиции сторон
- Ночью армия рф совершила удар по запорожскому вокзалу
- В боях под Киевом погиб регбист из Ровно
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО