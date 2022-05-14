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Денис Беринчик показал, как помогает освобожденным городкам Харьковщины. Видео
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Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский легковес Денис Беринчик показал, как развозит гуманитарную помощь в освобожденные от российских оккупантов городки Харьковщины. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.
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