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Виталий Кличко о победе Kalush: Знал и не сомневался, потому что могу смотреть в завтрашний день

Другие виды
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С чувством юмора

Виталий Кличко о победе Kalush: Знал и не сомневался, потому что могу смотреть в завтрашний день

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, мэр Киева Виталий Кличко поздравил музыкальную группу Kalush с победой на Евровидении 2022. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Kalush Orchestra, я знал и не сомневался, потому что могу смотреть в завтрашний день.

Спасибо за ваш талант, вашу смелость, за достойное лицо Украины. Вы показали, что украинцы – нация победителей и что цивилизованный мир – с нами.

Следующей будет Победа Украины в борьбе за свою землю и свое будущее. А Киев снова готовится к проведению Евровидения. Мы знаем, как это делать.

Слава Украине. Слава каждому ее Герою" – написал он.

Напомним, ранее Беленюк и Белодид поздравили Украину с победой на Евровидении.

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В статье: Виталий Кличко Евровидение
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