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Виталий Кличко о победе Kalush: Знал и не сомневался, потому что могу смотреть в завтрашний день
С чувством юмора
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Легенда мирового бокса, мэр Киева Виталий Кличко поздравил музыкальную группу Kalush с победой на Евровидении 2022. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
"Kalush Orchestra, я знал и не сомневался, потому что могу смотреть в завтрашний день.
Спасибо за ваш талант, вашу смелость, за достойное лицо Украины. Вы показали, что украинцы – нация победителей и что цивилизованный мир – с нами.
Следующей будет Победа Украины в борьбе за свою землю и свое будущее. А Киев снова готовится к проведению Евровидения. Мы знаем, как это делать.
Слава Украине. Слава каждому ее Герою" – написал он.
Напомним, ранее Беленюк и Белодид
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