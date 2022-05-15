Виталий Кличко о победе Kalush: Знал и не сомневался, потому что могу смотреть в завтрашний день

Легенда мирового бокса, мэр Киева Виталий Кличко поздравил музыкальную группу Kalush с победой на Евровидении 2022. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Kalush Orchestra, я знал и не сомневался, потому что могу смотреть в завтрашний день.

Спасибо за ваш талант, вашу смелость, за достойное лицо Украины. Вы показали, что украинцы – нация победителей и что цивилизованный мир – с нами.

Следующей будет Победа Украины в борьбе за свою землю и свое будущее. А Киев снова готовится к проведению Евровидения. Мы знаем, как это делать.

Слава Украине. Слава каждому ее Герою" – написал он.