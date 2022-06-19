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Украина проиграла Хорватии в матче за третье место Золотой Евролиги
Это третий лучший результат в истории сборной
фото - cev.eu
Сборная Украины проиграла сборной Хорватии в матче за третье место в рамках Золотой Евролиги по волейболу. Вчера, в полуфинале, украинцы потерпели обидное поражение от Чехии со счетом 2:3, ведя в счете 2:0 по ходу матча.
Хорваты же в полуфинале проиграли сборной Турции со счетом 1:3. Третье место – третий лучший результат в истории выступлений команды в Золотой Евролиге, лишь дважды сборная Хорватии выходила в финал, и оба раза проиграла.
В финале турнира же сыграют сборные Чехии и Турции. Для последних это уже третий выход в финал турнира подряд. В 2019 году они разгромили Беларусь со счетом 3:0, в 2021 – Украину 3:1.
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