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Украинец Кирилл Азаров принес в копилку сборной золото чемпионата Европы по прыжкам в воду
Это его первая золотая медаль
Фото: sports4world.com
Украинец Кирилл Азаров одержал победу на чемпионате Европы-2022 по прыжкам в воду среди юниоров, который проходит в Бухаресте (Румыния).
В группе В Кирилл набрал 407,50 балла.
Отметим, что это первая медаль на континентальном турнире в копилке сборной Украины.
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