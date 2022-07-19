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Украинец Кирилл Азаров принес в копилку сборной золото чемпионата Европы по прыжкам в воду

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Это его первая золотая медаль

Украинец Кирилл Азаров принес в копилку сборной золото чемпионата Европы по прыжкам в воду

Фото: sports4world.com

Новина українською

Украинец Кирилл Азаров одержал победу на чемпионате Европы-2022 по прыжкам в воду среди юниоров, который проходит в Бухаресте (Румыния).

В группе В Кирилл набрал 407,50 балла.

Отметим, что это первая медаль на континентальном турнире в копилке сборной Украины.

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