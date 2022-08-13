Украинские фигуристы Никитин и Назарова объявили о завершении карьеры

Украинская пара фигуристов Максим Никитин и Александра Назарова объявили о завершении спортивной карьеры. Соответствующее обращение наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

Максим и я работали в паре почти 20 лет. Это были прекрасные времена. Много было веселых моментов, много раз было тяжело и даже больно.

Но все эти 20 лет все равно были лучшими. Мы всегда выступали в первую очередь для зрителя. Нам всегда хотелось показать вам новые элементы, и мы всегда старались сделать наши программы веселыми и интересными.

Мы очень благодарны всем, кто был с нами на этом длинном пути. И благодарю всех тех, кто нас поддерживал и помогал.

За столь долгое время таких людей было очень много. И спасибо всем-всем болельщикам. Без вас мы ничего не смогли бы.

Мы решили окончить нашу спортивную карьеру. Но мы не хотим заканчивать с фигурным катанием. Мы очень хотим продолжать работать и радовать вас, но уже не как спортсмены" – написала она.

Напомним, что Никитина и Назаров – шестикратные чемпионы Украины и победители Универсиады-2017. Также пара дважды участвовала в Олимпийских играх (2018, 2022).