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Эпицентр-Подоляне уступили в первом матче 1/16 финала Кубка Вызова
Украинская команда не смогла выиграть ни единой партии
фото из свободных источников
В польском городе Блоне состоялся матч европейского Кубка Вызова по волейболу, в котором украинский клуб "Эпицентр-Подоляны" принимал испанскую команду "Мелилья".
В стартовом сете наша команда проиграла соперникам по всем статьям 15:25. Во второй партии уже была более напряженная борьба, но снова успех был на стороне испанцев 21:25. А в третьем сете гости добились успеха со счетом 22:25.
Ответный матч пройдет 16 ноября в Испании.
Кубок вызова по волейболу. Мужчины. 1/16 финала.
"Эпицентр-Подоляны" (Городок, Хмельницкая область, Украина) – "Мелилья" (Испания)
0:3 (15:25, 21:25, 22:25)
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