 Эпицентр-Подоляне уступили в первом матче 1/16 финала Кубка Вызова ᐉ UA-Футбол
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Эпицентр-Подоляне уступили в первом матче 1/16 финала Кубка Вызова

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Украинская команда не смогла выиграть ни единой партии

Эпицентр-Подоляне уступили в первом матче 1/16 финала Кубка Вызова

фото из свободных источников

Новина українською

В польском городе Блоне состоялся матч европейского Кубка Вызова по волейболу, в котором украинский клуб "Эпицентр-Подоляны" принимал испанскую команду "Мелилья".

В стартовом сете наша команда проиграла соперникам по всем статьям 15:25. Во второй партии уже была более напряженная борьба, но снова успех был на стороне испанцев 21:25. А в третьем сете гости добились успеха со счетом 22:25.

Ответный матч пройдет 16 ноября в Испании.

Кубок вызова по волейболу. Мужчины. 1/16 финала.

"Эпицентр-Подоляны" (Городок, Хмельницкая область, Украина) – "Мелилья" (Испания)
0:3 (15:25, 21:25, 22:25)

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В статье: Мелилья Эпицентр-Подоляне
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Источник:
Sport.ua

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