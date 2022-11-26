 Россиян и беларусов отстранили от турниров по фехтованию до марта 2023 года ᐉ UA-Футбол
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Россиян и беларусов отстранили от турниров по фехтованию до марта 2023 года

Другие виды
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Бан длится с марта текущего года

Россиян и беларусов отстранили от турниров по фехтованию до марта 2023 года

Фото: Дзеркало тижня

UA-Футбол
Новина українською

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение продлить запрет российским и беларусским спортсменам на участие в международных состязаниях. Теперь бан продлится до марта 2023 года.

Впервые запрет для россиян и беларусов был введен еще в марте текущего года. В следующий раз вопрос будет рассмотрен на внеочередном конгрессе FIE по окончании действия текущего запрета.

Вчера 1+1 media и Федерация фехтования Украины обратились к руководству FIE с просьбой не допускать российских и беларусских спортсменов к соревнованиям.

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В статье: фехтование
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