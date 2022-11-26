Россиян и беларусов отстранили от турниров по фехтованию до марта 2023 года

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение продлить запрет российским и беларусским спортсменам на участие в международных состязаниях. Теперь бан продлится до марта 2023 года.

Впервые запрет для россиян и беларусов был введен еще в марте текущего года. В следующий раз вопрос будет рассмотрен на внеочередном конгрессе FIE по окончании действия текущего запрета.

Вчера 1+1 media и Федерация фехтования Украины обратились к руководству FIE с просьбой не допускать российских и беларусских спортсменов к соревнованиям.