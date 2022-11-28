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Двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ пожертвует золото Олимпиад на благотворительность
Спортсмен сравнил эти медали с рождением ребенка
Двухкратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ, украинец Юрий Чебан решил выставить на аукцион свои золотые медали Олимпиад 2012 и 2016 годов. Спортсмен хочет все вырученные средства направить на помощь украинцам.
"Это был один из лучших моментов моей жизни, сравнимый разве что с рождением моего ребенка. Этот олимпийский финишный рывок оставил масштабное воспоминание навсегда в мировой истории и сердцах Украины. Кстати, знаменитая олимпийская лодка из Игр-2016 была направлена в музей Национального Олимпийский Комитет Украины, а награды отправлены на аукцион в США.
Пора двигаться дальше, я хотел бы чтобы эти медали принесут пользу украинцам еще раз".
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