Двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ пожертвует золото Олимпиад на благотворительность

Двухкратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ, украинец Юрий Чебан решил выставить на аукцион свои золотые медали Олимпиад 2012 и 2016 годов. Спортсмен хочет все вырученные средства направить на помощь украинцам.

"Это был один из лучших моментов моей жизни, сравнимый разве что с рождением моего ребенка. Этот олимпийский финишный рывок оставил масштабное воспоминание навсегда в мировой истории и сердцах Украины. Кстати, знаменитая олимпийская лодка из Игр-2016 была направлена ​​в музей Национального Олимпийский Комитет Украины, а награды отправлены на аукцион в США.

Пора двигаться дальше, я хотел бы чтобы эти медали принесут пользу украинцам еще раз".