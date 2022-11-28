 Двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ пожертвует золото Олимпиад на благотворительность ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ пожертвует золото Олимпиад на благотворительность
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ пожертвует золото Олимпиад на благотворительность

Другие виды
(1 голосов)

Спортсмен сравнил эти медали с рождением ребенка

Двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ пожертвует золото Олимпиад на благотворительность

Новина українською

Двухкратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ, украинец Юрий Чебан решил выставить на аукцион свои золотые медали Олимпиад 2012 и 2016 годов. Спортсмен хочет все вырученные средства направить на помощь украинцам.

"Это был один из лучших моментов моей жизни, сравнимый разве что с рождением моего ребенка. Этот олимпийский финишный рывок оставил масштабное воспоминание навсегда в мировой истории и сердцах Украины. Кстати, знаменитая олимпийская лодка из Игр-2016 была направлена ​​в музей Национального Олимпийский Комитет Украины, а награды отправлены на аукцион в США.

Пора двигаться дальше, я хотел бы чтобы эти медали принесут пользу украинцам еще раз".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Чебан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде