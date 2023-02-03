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Коцарь и Коваленко добыли золото на этапе Кубка Европы по фристайлу

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Коцарь и Коваленко добыли золото на этапе Кубка Европы по фристайлу

Фото: Твіттер НОК України

Новина українською

Украинские фристайлисты Катерина Коцарь и Орест Коваленко добыли две золотые медали на этапе Кубка Европы в Ла-Клуза (Франция).

Отметим, что для обеих спортсменов это первые награды в этой дисциплине и на таком уровне.

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