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Коцарь и Коваленко добыли золото на этапе Кубка Европы по фристайлу
Отличный результат
Фото: Твіттер НОК України
Украинские фристайлисты Катерина Коцарь и Орест Коваленко добыли две золотые медали на этапе Кубка Европы в Ла-Клуза (Франция).
Отметим, что для обеих спортсменов это первые награды в этой дисциплине и на таком уровне.
⛷????????Одразу дві перемоги здобули представники збірної України на етапі Кубка Європи з фристайлу у Ла-Клуза (Франція)????????????.— НОК України (@OlympicUA) February 3, 2023
????Катерина Коцар
????Орест Коваленко
Детальніше: https://t.co/CtDuIWEIr4
???? ДЦОП#НОК #Україна #Фристайл #Бігейр #Ukraine #ОрестКоваленко #КатеринаКоцар pic.twitter.com/9Cgd2uFOh4
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