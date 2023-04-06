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Мотор уступил Битигхайму в матче второй немецкой Бундеслиги
Украинскому клубу не хватило 3 мячей, чтобы сравнять счет
Фото: ГК Мотор / Автор невідомий
Гандбольный клуб "Мотор" уступил "Битигхайму" в матче второй немецкой Бундеслиги.
Матч завершился со счётом 26:29.
После этого поражения запорожский клуб занимает 17 место в турнирной таблице с 18 очками в активе. Уже в пятницу, 14 апреля "Мотор" сыграет с "Констанцем".
Вторая германская Бундеслига. 29-й тур
"Мотор" - "Битигхайм" - 26:29 (13:15)
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