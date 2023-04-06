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Мотор уступил Битигхайму в матче второй немецкой Бундеслиги

Другие виды
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Украинскому клубу не хватило 3 мячей, чтобы сравнять счет

Мотор уступил Битигхайму в матче второй немецкой Бундеслиги

Фото: ГК Мотор / Автор невідомий

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Гандбольный клуб "Мотор" уступил "Битигхайму" в матче второй немецкой Бундеслиги.

Матч завершился со счётом 26:29.

После этого поражения запорожский клуб занимает 17 место в турнирной таблице с 18 очками в активе. Уже в пятницу, 14 апреля "Мотор" сыграет с "Констанцем".

Вторая германская Бундеслига. 29-й тур

"Мотор" - "Битигхайм" - 26:29 (13:15)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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