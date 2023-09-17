Украина проиграла Сербии во втором матче квалификации на Олимпиаду 2024

Женская сборная Украины по волейболу проиграла второй матч квалификации на Олимпийские игры 2024. В сегодняшнем поединке наши девушки уступили Сербии.

Счет встречи 3-0 (25:18, 25:18, 25:16) в пользу номинальных хозяек поля.

Украина впервые играет в женской олимпийской квалификации по волейболу. Перед этим в 2023 году украинки выступили на трех турнирах: победили в Золотой Евролиге, заняли четвертое место в Кубке претенденток и дошли до 1/8 финала на чемпионате Европы.