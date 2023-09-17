Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина проиграла Сербии во втором матче квалификации на Олимпиаду 2024
Девушки снова сыграли плохо
Фото: volleyball.ua
Женская сборная Украины по волейболу проиграла второй матч квалификации на Олимпийские игры 2024. В сегодняшнем поединке наши девушки уступили Сербии.
Счет встречи 3-0 (25:18, 25:18, 25:16) в пользу номинальных хозяек поля.
Украина впервые играет в женской олимпийской квалификации по волейболу. Перед этим в 2023 году украинки выступили на трех турнирах: победили в Золотой Евролиге, заняли четвертое место в Кубке претенденток и дошли до 1/8 финала на чемпионате Европы.
Следующий матч Украина проведет против Доминиканской Республики во вторник, 19 сентября. Начало - 08:00 по киевскому времени. Всего на турнире украинкам предстоит провести семь матчей.
Популярное сейчас
- Вернидуб – о Тимощуке и Ордеце: Больные люди. Они свой выбор сделали
- Россияне ночью снова атаковали Украину: силы ПВО уничтожили шесть ракет и столько же БПЛА
- Непростая победа Шахтера, Черноморец второй, дебют Гармаша и Трубина. Главные новости за 16-е сентября
- Харлан: После матча Италия - Украина я и мой парень Луиджи спали в разных комнатах на разных кроватях
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО