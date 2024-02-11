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Верняев поздравил Харлан с победой на Кубке мира. Фото

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Верняев поздравил Харлан с победой на Кубке мира. Фото

olympics.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпийских игр-2016 Олег Верняев поздравил свою соотечественницу, фехтовальщицу Ольгу Харлан с победой на этапе Кубка мира в Перу. Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Верняев поздравил Харлан с победой на Кубке мира. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее украинские прыгуны Дорощук и Чумаченко завоевали медали на турнире в Чехии.

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