Верняев поздравил Харлан с победой на Кубке мира. Фото

Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпийских игр-2016 Олег Верняев поздравил свою соотечественницу, фехтовальщицу Ольгу Харлан с победой на этапе Кубка мира в Перу. Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинские прыгуны Дорощук и Чумаченко завоевали медали на турнире в Чехии.