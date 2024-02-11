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Верняев поздравил Харлан с победой на Кубке мира. Фото
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olympics.com
Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпийских игр-2016 Олег Верняев поздравил свою соотечественницу, фехтовальщицу Ольгу Харлан с
Напомним, что ранее украинские прыгуны Дорощук и Чумаченко
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