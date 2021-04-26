Молчанов и Шкугор уступили в первом круге турнира в Мюнхене

В понедельник, 26 апреля Денис Молчанов и Франко Шкугор уступили на старте соревнований в Мюнхене. Украино-хорватская пара уступила в первом круге соревнования серии ATP-250 Доминику Кёпферу и Яннику Ханфманну из Германии.

Денис Молчанов/Франко Шкугор - Доминик Кёпфер/Янник Ханфманн 7:6 (4), 5:7, 5:10

При счете 4:4 на тай-брейке Молчанов и Шкугор выиграли три следующих розыгрыша подряд.

Уже во второй партии игроки обменялись брейкам. Украинцы имели все шансы решить исход встречи, но воспользоваться ими они не смогли.