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Молчанов и Шкугор уступили в первом круге турнира в Мюнхене
Они не смогли реализовать два матчбола
В понедельник, 26 апреля Денис Молчанов и Франко Шкугор уступили на старте соревнований в Мюнхене. Украино-хорватская пара уступила в первом круге соревнования серии ATP-250 Доминику Кёпферу и Яннику Ханфманну из Германии.
Денис Молчанов/Франко Шкугор - Доминик Кёпфер/Янник Ханфманн 7:6 (4), 5:7, 5:10
При счете 4:4 на тай-брейке Молчанов и Шкугор выиграли три следующих розыгрыша подряд.
Уже во второй партии игроки обменялись брейкам. Украинцы имели все шансы решить исход встречи, но воспользоваться ими они не смогли.
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