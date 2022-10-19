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Нисикори покинул рейтинг АТР
Теннисист давно не принимал участие в турнирах
Фото: globallookpress.com
Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори выпал из рейтинга ATP.
С этой недели Нисикори находится вне рейтинга ATP. До этого теннисист находился на 759-й строчке.
32-летний Нисикори досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы бедра. В последний раз он выходил на корт 9 октября на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе (США), где проиграл британцу Даниэлю Эвансу во втором круге. В сезоне-2021 лучшим достижением Нисикори стал полуфинал на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США).
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