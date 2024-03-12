Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович впервые проиграл матч лаки-лузеру
Этот матч стал антирекордом для серба
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди со счётом 4:6, 6:3, 3:6 в третьем круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.
Нарди попал на турнир в качестве лаки-лузера. Таким образом, именитый серб Новак Джокович впервые за профессиональную карьеру уступил сопернику, находящемуся в таком статусе.
Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Последствия бойкота? Заря выходит на матч с Динамо с молодежью в основе
- В ГУР отреагировали на действия РДК и Свободы России: Действуют как самостоятельные подразделения у себя дома
- Марта Костюк без боя вышла в 1/8 Indian Wells
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн