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Новак Джокович впервые проиграл матч лаки-лузеру

Теннис

Этот матч стал антирекордом для серба

Новак Джокович впервые проиграл матч лаки-лузеру

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди со счётом 4:6, 6:3, 3:6 в третьем круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.

Нарди попал на турнир в качестве лаки-лузера. Таким образом, именитый серб Новак Джокович впервые за профессиональную карьеру уступил сопернику, находящемуся в таком статусе.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.

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