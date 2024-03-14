Эмма Наварро опередила Швёнтек по количеству побед в 2024 году

Американская теннисистка, 23-я ракетка мира Эмма Наварро в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе с белоруской Ариной Соболенко (вторая в рейтинге WTA) одержала 18-ю победу в этом году. Она лидирует по количеству побед в этом сезоне на турнирах WTA.

На счету первой ракетки мира, польской теннисистки Иги Швёнтек и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной по 17 побед.

22-летняя Наварро в 2024 году выиграла турнир категории WTA-250 (Новая Зеландия) и дошла до третьего круга Открытого чемпионата Австралии, начав соревнования с квалификационного раунда.