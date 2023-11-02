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Одесса врывается в полуфинал. ФОТОрепортаж с кубкового матча Черноморец – Заря 4:1
Одна из команд была намного сильнее
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Веселый был матч. Вернее, насыщенный. Веселье было для одесситов, а вот для болельщиков "Зари" – мгновения печали и разочарования. Их команда по всем параметрам уступила сопернику и вылетела из Кубка Украины. "Черноморец", в свою очередь, ворвался в полуфинал. Для получения трофея осталось выиграть два матча.
То, как торжествовал "Черноморец", своими глазами видел фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Его фотоработы – к вашему вниманию.
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