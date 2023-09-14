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Бельгия - Украина. Где и когда смотреть матч отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных

Футзал
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Бельгия - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.09.2023 ⋊ Футзал на UA-Футбол

Бельгия - Украина. Где и когда смотреть матч отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Футбольная сборная Украины закончила сентябрьское окно отбора к Евро-2024, а вот футзальная только начинает. В рамках квалификации к чемпионату мира 2024 наша команда сыграет против футзальной сборной Бельгии.

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Это будет первый тур в рамках элит-раунда отбора к чемпионату мира 2024 года. Примечательно, что весь отбор в Украине официально на своих медиаплощадках покажет видеосервис MEGOGO. Матч Бельгия – Украина начнется в 21:00 и будет транслироваться на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча
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Трансляція футзального матчу Бельгія - Україна
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Также показ игры будет доступен на YouTube-канале MEGOGO SPORT. Отметим, что кроме Бельгии в этой квалификационной кампании Украина также сыграет против Польши и Сербии.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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