Бельгия - Украина. Где и когда смотреть матч отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных

Футбольная сборная Украины закончила сентябрьское окно отбора к Евро-2024, а вот футзальная только начинает. В рамках квалификации к чемпионату мира 2024 наша команда сыграет против футзальной сборной Бельгии.

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Это будет первый тур в рамках элит-раунда отбора к чемпионату мира 2024 года. Примечательно, что весь отбор в Украине официально на своих медиаплощадках покажет видеосервис MEGOGO. Матч Бельгия – Украина начнется в 21:00 и будет транслироваться на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція футзального матчу Бельгія - Україна Смотреть трансляцию

Также показ игры будет доступен на YouTube-канале MEGOGO SPORT. Отметим, что кроме Бельгии в этой квалификационной кампании Украина также сыграет против Польши и Сербии.