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Косенко - после 2:7 от Бразилии: Моментами проявляли себя очень неплохо

Футзал

Тем не менее, матч полезен для сборной Украины

Косенко - после 2:7 от Бразилии: Моментами проявляли себя очень неплохо

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко подвел итог матча против Бразилии на товарищеском турнире в Литве (2:7).

– Наша сборная показала два совершенно разных тайма. Что вы сказали ребятам в раздевалке?

– Я бы не сказал, что разные тайма. Просто бразильцы приказали сразу за ошибки. Три ошибки. Сразу приказывают. Мастерство высокое: индивидуальное, командное. Хорошо прессингуют. Я думаю, очень полезная игра, и мы моментами довольно неплохо выглядели. Самое главное – проанализировать и готовиться дальше. А так я считаю, что лучше такую игру сыграть. Моментами проявляли себя очень неплохо, поэтому двигаемся дальше!

– Что наиболее приятно поразило в этом поединке?

– То, что ребята с желанием играли. Моментами комбинировали неплохо, где-то в конце не хватило реализации. Если бы забили при ничейном счете… Моменты были… Когда один, два мяча пропускали – моменты были. И в первом тайме были очень хорошие моменты. Просто не забили. Но и понравилось, что при счете 5:0 мы не опустили руки! Мы продолжили играть, потому что это товарищеская игра и хотели второй тайм выиграть, чтобы второй тайм пошел нам на пользу. Считаю, что нам удалось, несмотря на такой счет – я доволен тем, как мы сегодня играли!

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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