Футзал. Сборная Украины разгромлена Бразилией на товарищеском турнире
Бразильцы забили 5 сухих голов еще в первом тайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
15 апреля сборная Украины по футзалу провела свой второй матч на международном турнире в Литве.
После победы над хозяевами турнира (5:2)сегодня украинцы сыграли с пятикратными чемпионами мира бразтльцами.
Игра прошла под полным контролем латиноамериканской команды к перерыву мы «горели» со счетом 0:5. Во втором тайме бразильцы несколько сбавили обороты – вторая часть поединка завершилась вничью 2:2. Итоговый счет матча – 2:7.
Свой заключительный поединок на турнире подопечные Александра Косенко проведут 16 апреля, соперником будет Франция.
Украина - Бразилия - 2:7
Голы: Абакшин (23), Мельник (26) - Араухо (5, 31), Паскуал (6, 7), да Силва (8, 12), Ногейра (25).
Украина: Савенко (Сухов, 7) - Корсун, Швед, Микитюк, Шотурма; Семенченко, Чернявский, Жук, Абакшин, Мельник, Лебедь, Зварич, Педяш
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