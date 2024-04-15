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Футзал. Сборная Украины разгромлена Бразилией на товарищеском турнире

Футзал
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Бразильцы забили 5 сухих голов еще в первом тайме

Футзал. Сборная Украины разгромлена Бразилией на товарищеском турнире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

15 апреля сборная Украины по футзалу провела свой второй матч на международном турнире в Литве.

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После победы над хозяевами турнира (5:2)сегодня украинцы сыграли с пятикратными чемпионами мира бразтльцами.

Игра прошла под полным контролем латиноамериканской команды к перерыву мы «горели» со счетом 0:5. Во втором тайме бразильцы несколько сбавили обороты – вторая часть поединка завершилась вничью 2:2. Итоговый счет матча – 2:7.

Свой заключительный поединок на турнире подопечные Александра Косенко проведут 16 апреля, соперником будет Франция.

Украина - Бразилия - 2:7

Голы: Абакшин (23), Мельник (26) - Араухо (5, 31), Паскуал (6, 7), да Силва (8, 12), Ногейра (25).

Украина: Савенко (Сухов, 7) - Корсун, Швед, Микитюк, Шотурма; Семенченко, Чернявский, Жук, Абакшин, Мельник, Лебедь, Зварич, Педяш

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