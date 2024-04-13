Украина уверенно обыграла Литву в рамках товарищеского турнира
Национальная сборная успешно провела свой дебютный матч в 2024 году
Фото: UKRAINEFUTSAL
"Желто-синие" стали одними из четырех участников соревнований, которые стартовали в городе Йонава. В первой встрече подопечные Александра Косенко победили хозяев - сборную Литвы (5:2).
Соперник открыл счет уже на 10-й минуте. Еще до перерыва украинцы ответили тремя точными выстрелами в исполнении Мельника, Корсуна и Зварыча. Во второй половине игры голы Чернявского и Педяша увеличили отрыв от оппонентов.
15 апреля "желто-синие" будут выступать против Бразилии, а на следующий день их ожидает матч с Францией. Оба поединка стартуют в 17:00. Напомним, что Литва будет принимать Евро-2026.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Александрия - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Известен календарь сборной Украины по футзалу на турнире в Литве
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн