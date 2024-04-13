Украина уверенно обыграла Литву в рамках товарищеского турнира

"Желто-синие" стали одними из четырех участников соревнований, которые стартовали в городе Йонава. В первой встрече подопечные Александра Косенко победили хозяев - сборную Литвы (5:2).

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Соперник открыл счет уже на 10-й минуте. Еще до перерыва украинцы ответили тремя точными выстрелами в исполнении Мельника, Корсуна и Зварыча. Во второй половине игры голы Чернявского и Педяша увеличили отрыв от оппонентов.

15 апреля "желто-синие" будут выступать против Бразилии, а на следующий день их ожидает матч с Францией. Оба поединка стартуют в 17:00. Напомним, что Литва будет принимать Евро-2026.