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Украина уверенно обыграла Литву в рамках товарищеского турнира

Футзал

Национальная сборная успешно провела свой дебютный матч в 2024 году

Украина уверенно обыграла Литву в рамках товарищеского турнира

Фото: UKRAINEFUTSAL

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"Желто-синие" стали одними из четырех участников соревнований, которые стартовали в городе Йонава. В первой встрече подопечные Александра Косенко победили хозяев - сборную Литвы (5:2).

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Соперник открыл счет уже на 10-й минуте. Еще до перерыва украинцы ответили тремя точными выстрелами в исполнении Мельника, Корсуна и Зварыча. Во второй половине игры голы Чернявского и Педяша увеличили отрыв от оппонентов.

15 апреля "желто-синие" будут выступать против Бразилии, а на следующий день их ожидает матч с Францией. Оба поединка стартуют в 17:00. Напомним, что Литва будет принимать Евро-2026.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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