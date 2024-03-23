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Сборная Украины по футзалу проведет товарищеский турнир в рамках подготовки на ЧМ
Известны соперники
Фото: UKRAINEFUTSAL
Мужская сборная Украины по футзалу проведет товарищеский турнир в рамках подготовки к ЧМ. Матчи состоятся в Литве в апреле 2024-го, об этом сообщает Ассоциация футзала Украины.
Также АФУ назвала соперников и предварительное расписание поединков. В турнире примут участие сборные Бразилии, Франции, и, собственно, Литвы - хозяина будущего ЕВРО-2026. Событие состоится в городе Йонава, где 13, 15 и 16 апреля пройдут матчи в формате "каждый с каждым".
13 апреля:
Бразилия - Франция
Литва - Украина
15 апреля:
Украина - Бразилия
Литва - Франция
16 апреля:
Украина - Франция
Бразилия - Литва
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