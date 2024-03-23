Сборная Украины по футзалу проведет товарищеский турнир в рамках подготовки на ЧМ

Мужская сборная Украины по футзалу проведет товарищеский турнир в рамках подготовки к ЧМ. Матчи состоятся в Литве в апреле 2024-го, об этом сообщает Ассоциация футзала Украины.

Также АФУ назвала соперников и предварительное расписание поединков. В турнире примут участие сборные Бразилии, Франции, и, собственно, Литвы - хозяина будущего ЕВРО-2026. Событие состоится в городе Йонава, где 13, 15 и 16 апреля пройдут матчи в формате "каждый с каждым".

13 апреля:

Бразилия - Франция

Литва - Украина

15 апреля:

Украина - Бразилия

Литва - Франция

16 апреля:

Украина - Франция

Бразилия - Литва