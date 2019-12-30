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Маркевич рассказал о требовании Ярославского при приобретении нового игрока
Тренер должен обосновать необходимость
Экс-наставник "Металлиста" Мирон Маркевич вспомнил, как работал в Харькове, внедрил вектор на легионеров из Бразилии и Аргентины и как происходило подписание новых футболистов.
Маркевича спросили, как в харьковском клубе оказался бразильский атакующий вингер Тайсон. Он рассказал о всей процедуре подписания легионеров.
Просмотром бразильских футболистов занимался селекционный отдел клуба во главе с Евгением Красниковым. Я и не знаю точного количества футболистов, которые прошли через это сито отбора.
Мне показывали 4-5 лучших игроков из всего списка, которые соответствовали моим критериям. Но когда я увидел Тайсона в деле, сразу дал добро на его приобретение. Меня подкупила скорость и умение бразильца на этой скорости обращаться с мячом.
Последнее слово при подписании футболиста было за президентом "Металлиста" - Александром Ярославским.
"Прежде чем платить немалые деньги, наш президент Александр Ярославский звонил мне, и я ему объяснял необходимость привлечения того или иного исполнителя", - сообщил Маркевич.
Тренер отмечает, что харьковский клуб не "гарцевал", как "Шахтер", но "если футболист был интересный, да еще и молодой, то делалось все для его приобретения", - отметил Маркевич.
Экс-коуч "Металлиста" вспоминает, что когда только начал работать в клубе, вместе с директором клуба Евгений Красников сразу определили вектор развития с привлечением легионеров из Аргентины и Бразилии.
"Это ведущие футбольные страны не только Америки, но и всего мира. Соответственно, и игроков высокого уровня у них достаточно", - добавил Мирон Маркевич.
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