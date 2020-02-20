Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов отдал Пернамбуко в аренду чемпиону Грузии
С правом выкупа
ПФК "Львов" официально подтвердил, что вингер команды Жозе Витор Пернамбуко продолжит карьеру в "Динамо" (Тбилиси).
Чемпион Грузии арендовал 21-летнего бразильца на один год. Также у "Динамо" будет право выкупа игрока.
Напомним, что Пернамбуко перебрался во "Львов" в феврале прошлого года. В нынешнем сезоне бразилец забил 3 мяча в 18 матчах украинской Премьер-лиги.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Львов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...