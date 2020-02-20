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Львов отдал Пернамбуко в аренду чемпиону Грузии

Премьер-лига
(1 голосов)

С правом выкупа

Львов отдал Пернамбуко в аренду чемпиону Грузии
Новина українською

ПФК "Львов" официально подтвердил, что вингер команды Жозе Витор Пернамбуко продолжит карьеру в "Динамо" (Тбилиси).

Чемпион Грузии арендовал 21-летнего бразильца на один год. Также у "Динамо" будет право выкупа игрока.

Напомним, что Пернамбуко перебрался во "Львов" в феврале прошлого года. В нынешнем сезоне бразилец забил 3 мяча в 18 матчах украинской Премьер-лиги.

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В статье: ФК Львов Динамо (Тбилиси)
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Источник:
ФК Львов

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